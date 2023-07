Vuurwerkshow kan op laatste moment niet doorgaan in Tilburg, wind is de spelbreker

Pakketbe­zor­ger mishandeld in Geldrop, dader meldt zich bij politiebu­reau

GELDROP - Een pakketbezorger is vrijdagavond door een andere bestuurder mishandeld aan de Maarten Trompstraat in Geldrop. De dader meldde zich later bij het politiebureau, waar hij is aangehouden. Het slachtoffer is voor onderzoek naar het ziekenhuis geweest.