VVD en LPF willen trainingen Extinction Rebellion in Breda verbieden: ‘Inperking demonstratierecht’

Einde verhaal voor Bai­ley-brug in Waalwijk: veel schade door corrosie, oversteken onveilig

WAALWIJK - De Canadian Engineers Brug over het Oude Maasje in Waalwijk blijft dicht. Volgens Rijkswaterstaat is de oude Bailey-brug zo erg aangetast door corrosie dat de constructie niet langer veilig is.