VVV Gemert wordt inspiratiepunt

Midden in middeleeuws tafereel

Gemert-Bakel heeft straks als eerste een inspiratiepunt waar de toerist op een interactieve manier wordt geïnspireerd om dingen te gaan ondernemen in Gemert-Bakel en de omgeving. Dit gaat onder meer met een VR bril waardoor je bijvoorbeeld voor je gevoel midden in een middeleeuws tafereel zit in het kasteel. Ook wordt je wegwijs gemaakt in de natuur en kun je op een touchscreen je eigen fiets of wandelroute maken, downloaden of uitprinten.