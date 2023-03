Waalwijks wethouder John van den Hoven vertrekt na een bewogen jaar: ‘Persoonlijke omstandigheden laten me niet los’

Van den Hoven werkt nog tot uiterlijk 7 april, en dan stopt hij als wethouder. Zijn besluit komt voor velen toch als een verrassing. Van den Hoven had zijn werkzaamheden langzaam weer opgepakt na het ziekbed en overlijden van zijn vrouw. Het afgelopen jaar heeft er bij hem fors ingehakt, zowel mentaal als fysiek. ,,Het laat me niet los, ik merk dat ik voor mezelf moet kiezen”, stelt hij. Volgens hem kan hij door alle persoonlijke omstandigheden ook niet de stad helpen besturen zoals hij dat graag wil.

Van den Hoven zegt de afgelopen periode een overweldigende steun te hebben gekregen van collega’s, ambtenaren en inwoners. ,,Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.” Hij heeft dinsdag zijn ontslag aangeboden, en dit aan de Waalwijkse gemeenteraad bekendgemaakt.

Opnieuw vertrek van wethouder

Het is de tweede wethouder in relatief korte tijd die er in Waalwijk mee stopt. In november pakte Ronald Bakker (VVD) na tien jaar wethouderschap zijn biezen. Het werk kostte hem te veel energie. Hij kreeg steeds meer moeite met het politieke spel, en dus werd het in zijn ogen tijd voor iets anders. Volgens Van den Hoven heeft Bakkers besluit hem ook aan het denken gezet. De twee trekken ook privé nauw met elkaar op.

Van den Hoven is bijna vijf jaar wethouder met een aantal zware portefeuilles, zoals financiën, openbare werken, sport, cultuur, recreatie, evenementen en het Schoenenkwartier. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ambitieuze centrumplannen. Zo is in zijn periode het stadshart flink op de schop gegaan.

Brok ervaring kwijt

Het Waalwijkse college levert door zijn vertrek dus weer een brok ervaring in. Na de verkiezingen keerden John van den Hoven, Ronald Bakker en Dilek Odabasi (GroenLinksaf) terug als wethouder. Sheila Schuijffel (D66) en Ad de Jong (Lokaal Belang) kwamen daar als nieuwkomers bij. Van het meer ervaren trio blijft nu dus alleen Odabasi nog over. Frank Spierings (VVD) volgde in november Ronald Bakker op. Nu zal ook Lokaal Belang op zoek moeten naar een nieuwe wethouder. Over de opvolging is nog geen besluit gevallen.

Fractievoorzitter Timon Klerx (Lokaal Belang) stak eerder zijn ambities voor een wethouderspost niet onder stoelen of banken, maar uiteindelijk ging de functie naar Ad de Jong.

Volledig scherm De Waalwijkse wethoudersploeg die na de verkiezingen aantrad, met van links naar rechts: Ronald Bakker, John van den Hoven, Sheila Schuijffel, Ad de Jong en Dilek Odabasi. Met het vertrek van Bakker en Van den Hoven levert het college flink wat ervaring in. © Jeroen Pulles