Waar kun je stemmen in Etten-Leur? Hier vind je alle stembureaus!

De Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen staan voor de deur. We mogen woensdag 15 maart weer gaan stemmen, maar waar zijn de stembureaus in de gemeente Etten-Leur? Bekijk het hier!

Op de stempassen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen 2023 staat het dichtstbijzijnde stembureau aangegeven, maar je kunt op veel meer plekken in je gemeente stemmen. Op de kaart onderaan dit artikel staan alle stembureaus in Etten-Leur. Als je in een andere gemeente binnen de provincie wil stemmen moet je een kiezerspas aanvragen.

Waar stem je dan eigenlijk voor?

De Provinciale Statenverkiezingen zijn belangrijk als je mee wil beslissen over zaken die invloed hebben op jouw dagelijks leven. Bijvoorbeeld over de route die je naar je werk rijdt of het behoud van het natuurgebied bij jou om de hoek.

Ook kies je bij de Provinciale Staten indirect wie er in de Eerste Kamer komen. Zij worden namelijk gekozen door leden van de twaalf Provinciale Staten. De leden van Provinciale Staten worden op hun beurt gekozen door de burgers van de provincie.

De waterschapsverkiezingen zijn belangrijk om droge voeten te houden. Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel en goed waterbeheer is daarom belangrijk. De waterschappen zorgen ook dat we schoon water hebben.

Kieswijzer: ben je er nog niet uit op wie je wil stemmen?

Wie nog twijfelt en wel wat hulp kan gebruiken kan het best de kieswijzer invullen. Het gebruik van de kieswijzer is simpel: vul hier je postcode in en je komt automatisch terecht bij de juiste kieswijzer.

