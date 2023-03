Waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad voor John van Bergen

Van Bergen is mede-oprichter van de gezellige uitgangsavond voor 18-plussers met een beperking. Hij nam in 2017 samen met Thijs Swinkels van Brownies&Downies het initiatief voor de avond. In 2018 nam hij het stokje volledig over. Samen met een team van vrijwilligers organiseert hij regelmatig de speciale stapavond op de Noordkade.

In het zonnetje

De gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat elke inwoner, ongeacht beperking, afkomst, geaardheid of religie mee kan doen. Organisaties, verenigingen, burgers of ondernemers die zich daarvoor inzetten, wil de gemeente op een bijzondere manier in het zonnetje zetten. Daarvoor is de Waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad in het leven geroepen.