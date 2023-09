Waarom Jordi van Erp kort na zijn vertrek alweer terug is bij Dynamico: ‘Ik wil laten zien dat ik niet voor niets twee jaar ben weggeweest’

Update Onderhoud gaat mis bij sluis Grave/Nederasselt: stuw niet meer waterdicht, Maas loopt leeg

De Maas is sinds vanochtend vanwege een ‘leeglopende Maas’ gestremd tussen sluis Sambeek en sluis Grave/Nederasselt. Ook de doorgang over het Maas-Waalkanaal is stilgelegd om te voorkomen dat boten vastlopen. De sluis bij Weurt ligt er eveneens uit.