Waarom komt de derby Willem II - NAC toch live op tv en negen andere sportieve vragen

Ook nieuw provincie­be­stuur Brabant wil investeren in veren over Maas

DEN BOSCH/LITH - Na Gelderland spreekt nu ook Noord-Brabant steun uit voor de veerverbindingen over de Maas. In het bestuursakkoord van Brabant staat te lezen dat exploitatie van de veren bij gemeenten ligt, maar dat de provincie wil bijdragen in de aanschaf.