Waarom was carnaval vroeger verboden in Breda?

Je tikt op vrijdag zorgeloos je eerste biertjes achterover en als je het tot dinsdag volhoudt, zie je hoe Kiske en Mieske verband worden. We kunnen het ons niet meer voorstellen, maar vroeger was dit niet vanzelfsprekend. Wist je dat het vieren van carnaval in Breda een tijd verboden was?

Laten we eerst teruggaan naar de oorsprong van carnaval. Carnaval is van origine een rooms-katholiek volksfeest en wordt ook wel ‘Vastenavond’ genoemd. Het is niet precies bekend hoe lang mensen al carnaval vieren, maar het is zeker een feest dat al honderden jaren bestaat. In 1707 wordt voor het eerst geschreven over carnaval in onze stad. De kroniekschrijver Jacob Campo Weyerman brengt dan een verslag uit over Vastenavond in Breda. Hij beschrijft zijn avonturen in Abdera, de originele carnavalsnaam van Breda.

Volledig scherm De intocht van Prins Diederick I in 1981 © Stadsrachief Breda | BN DeStem, Johan van Gurp

Carnaval verboden in Breda

Jaren geleden werd carnaval gezien als een losbandig feest waarbij drank en zedeloosheid een centrale rol speelde. In 1864 sprak de krant De Noord-Brabanter zijn afkeer uit tegen deze losbandigheid. Toch werd nog jaren door gefeest, tot 1919 om precies te zien.

Na de Eerste Wereldoorlog verbood het gemeentebestuur het evenement, omdat het werd gezien als een ontoepasselijke uiting van het katholieke geloof. De katholieke kerk was niet te spreken over het zedeloze feest, met name omdat tijdens carnaval een groot aantal buitenechtelijke kinderen werd verwekt.

Bredase Carnavals Vereniging

Achter gesloten deuren vierden Bredanaars nog steeds carnaval. Pas in de jaren dertig was carnaval weer op straat te zien. In 1936 werd de Bredase Carnavals Vereniging opgericht, tegenwoordig bekend als Stichting Kielegat. De vereniging slaagde erin om carnaval weer te laten leven in Breda.

In 1939 was voor het eerst sinds jaren weer een optocht. De inspiratie voor de herleving van het Bredase carnaval kwam uit Den Bosch. Het dragen van boerenkielen waaide ook uit deze stad over. In de jaren daarna werd carnaval in Breda steeds populairder en tegenwoordig is dit feestje niet meer weg te denken uit de stad.

Bron: Erfgoed Breda, Noord-Brabanter

