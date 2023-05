Wandelen om een gezin met een ziek kind op vakantie te sturen: initiatief van Gijsje Eigenwijsje

Herden­kings­con­cert draait om Anita Wallfisch, de 97-jarige celliste die Auschwitz overleefde

TILBURG - Het levensverhaal van Anita Wallfisch (97), die het vernietigingskamp Auschwitz overleefde, vormt woensdag 3 mei de rode draad bij het Herdenkingsconcert in de Concertzaal. Daar is ook een documentaire over de celliste te zien. Dochter Maya vertelt live over haar moeder.