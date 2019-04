Wanhoopsbrief vanuit Thaise cel aan minister: ‘Haal mij en mijn vrouw uit deze nachtmerrie’

TILBURG - Coffeeshophouder Johan van Laarhoven, die al sinds 2014 vastzit in een Thaise gevangenis, smeekt minister Ferd Grapperhaus om hem en zijn vrouw zo snel mogelijk terug naar Nederland te halen. Dat doet hij in een brief die hij ‘vanaf de betonnen vloer’ van zijn Thaise gevangeniscel heeft geschreven. ,,We slapen hier zonder bed of matras en we doen noodgedwongen in de cel onze behoefte.”

In de brief, die het Brabants Dagblad heeft ingezien, geeft Van Laarhoven de minister een indruk hoe het hem vergaat in de Thaise gevangenis. ,,Ik leef met dertien andere mannen in een cel van elf vierkante meter. Dat is minder dan één vierkante meter per persoon”, valt te lezen.



Volgens Van Laarhoven is het in zijn cel overdag warmer dan veertig graden. Er kruipt ongedierte over de vloer en er is veel geweld tussen gevangenen. Toereikende medische zorg is er amper. ,,Mijn vrouw verblijft in dezelfde nachtmerrie, een stukje verderop. Toch kan ik haar niet zien en heb ik haar al in geen jaren kunnen vasthouden. Dat breekt me.”

Kritische rapport

Van Laarhoven had gehoopt dat het kritische rapport van de Nationale Ombudsman voor de minister aanleiding zou zijn om Thailand om uitlevering van Van Laarhoven te vragen. ,,Het keiharde oordeel is dat onze belangen niet zijn meegewogen. En daar zit je dan", klinkt het gefrustreerd.



Minister Grapperhaus schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat hij oordeel van de Ombudsman ‘zeer serieus’ neemt, maar voorlopig weinig voor Van Laarhoven kan betekenen. Dat gelooft de coffeeshophouder niet. ,,U kunt ons helpen, echt waar! Nederland heeft onze vervolging uitgelokt en Nederland kan het probleem dus ook oplossen.”



Van Laarhoven eindigt de brief met een wanhoopskreet: hij ‘smeekt’ Grapperhaus’ om hem en zijn vrouw te hulp te schieten en persoonlijk contact op te nemen met zijn Thaise ambtsgenoot. ,,Eén persoonlijk gesprek tussen u en uw evenknie kan een oplossing bieden voor de uitzichtloze situatie van mij en mijn vrouw. Voor een Nederlands staatsburger en zijn door Nederland als lokaas misbruikte vrouw, die beiden wegkwijnen in de Thaise cel.”

Geen uitleveringsverzoek

Het Openbaar Ministerie in Breda weigert tot op heden om een uitleveringsverzoek voor Van Laarhoven in te dienen, omdat dat een nadelige invloed zou hebben op de strafzaak tegen The Grass Company. Justitie in Breda wil de coffeeshopketen (met vestigingen in Tilburg en Den Bosch) vervolgen voor belastingfraude en valsheid in geschrifte.



Justitie denkt dat The Grass Company jarenlang sjoemelde met de boekhouding en op die manier zeker 20 miljoen euro te weinig belasting heeft betaald. Omdat Van Laarhoven vastzit in Thailand en het recht heeft om bij zijn eigen strafzaak aanwezig te zijn, is het justitieel onderzoek in de ijskast gezet.

