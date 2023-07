Wantrouwen over plannen verbindingsweg Tolberg: ‘De ene keer zegt gemeente dit, de andere keer dat’

Video van de dag: Margot Rob­bie-imitator zorgt voor chaos op Londense straten

Een imitator van actrice Margot Robbie veroorzaakte heel wat chaos op Leicester Square in Londen. Toen de langverwachte Barbie-film donderdag in première ging op, liep de lookalike door London, gekleed in een roze Barbie-pak, compleet met perfect bijpassende witte zonnebril, schoenen en een handtas.