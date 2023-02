Wat als Kruikenstad je gestolen kan worden? Tips voor de carnavalshater

UIT DE OUDE DOOS Welk gezelschap poseert er in 1979 bij ’t Speelhuis in Helmond?

HELMOND - Ruim dertig mannen en vrouwen gaan op de foto in het centrum van Helmond. Maken deze mensen in de herfst van 1979 een uitstapje naar Helmond om het bijzondere theater ’t Speelhuis en de kubuswoningen te bekijken of zijn het Helmonders die deze markante plek hebben uitgekozen voor een groepsfoto met collega’s of vrienden?