Wat is er na corona veranderd met carnaval in het Kielegat?

BREDA - Wat is de invloed van corona op carnaval? In het Kielegat sijpelt de erfenis van de pandemie her en der door in het programma. Lucien Verhoef, voorzitter van Stichting Kielegat, blikt vooruit.

Geheel onverwacht bleek er vorig jaar alsnog carnaval gevierd worden. Vanwege de korte voorbereidingstijd bleef het een ander leutfeest dan andere jaren. Dit jaar staat iedereen bij stichting Kielegat weer vol in de startblokken om er een mooie carnaval van te maken.

,,Waar we de afgelopen twee jaar hard aan gewerkt hebben, is de band met onze vrijwilligers. Mensen raken uit de routine en voor je het weet, ben je ze kwijt. We hebben onze ‘Kom-erbij-dagen’ georganiseerd en ik ben blij te kunnen zeggen dat we qua vrijwilligers goed zitten. We hebben veel jonge aanwas.”

In coronatijd, en dan vooral het seizoen ’20 /’21, schoten online alternatieven als paddenstoelen uit de grond. We kwamen er niet alleen achter dat een hoop werk via Zoom kon gebeuren, ook samen feesten bleek op afstand te kunnen. Stichting Kielegat werkte hierbij nauw samen met regiozender BredaNu. ,,Die samenwerking is er nog steeds en de band met BredaNu is erg goed”, aldus Verhoef. ,,Maar de samenwerking is niet meer zoals we dat in coronatijd deden. Toen bedachten en maakten we verschillende programma’s samen. Wij focussen ons nu weer helemaal op datgene wat wij het beste kunnen, en dat is er een mooi carnavalsfeest van maken.”

Kinderoptocht verplaatst

Waarschijnlijk de grootste veranderingen is het verplaatsen van de kinderoptocht van zondag naar de dinsdag. De zondagmiddag is de Grote Markt dit jaar gereserveerd voor de jeugd tussen ze 12 en de 16 jaar: Kielegat Kwèkt meej. Dat er onder de tieners behoefte is aan een eigen feest, bewijst andermaal het Stuiterbal in de Mezz op vrijdag. Dit alcoholvrijfeestje is ook dit jaar alweer lang en breed uitverkocht. Na de jeugd is het zondagavond weer tijd voor Hossen op de Markt.

Quote Wij focussen ons nu weer helemaal op datgene wat wij het beste kunnen, en dat is er een mooi carnavals­feest van maken Lucien Verhoef, voorziet Stichting Kielegat

Omdat de kinderoptocht, de Brakkensliert, verplaatst is naar dinsdag , kan de prijsuitreiking niet plaats vinden in het Chassé Theater. Want op carnavalsdinsdag vindt hier het Guldenbal plaats. De prijsuitreiking is dit jaar in De Graanbeurs. Overigens is dit niet de eerste keer dat de Brakkensliert rijdt op dinsdag. In 2020, nog net pre-corona, werd de kinderoptocht ook al verplaatst. Toen was het slechte weer op zondag de aanleiding. Aansluitend op het kinderfeest maakt iedereen zich tegen de avond op voor de traditionele popverbranding van Kiske & Mieske.

Terug van weggeweest is het Kielegats Konzert op carnavalsvrijdag. ,,Wat we daarbij zien, is dat de kaartverkoop nog achterblijft”, zet Verhoef. ,,Spijtig want het is een prachtig muzikaal begin van het carnaval.” De achterblijvende kaartverkoop zou volgens de voorzitter van stichting Kielegat een staartje van de coronaperiode kunnen zijn. ,,Je ziet en hoort dat theaterbezoek over de gehele linie nog niet helemaal terug is op het niveau van voor corona.”

Brunchen met de Prins

Iedereen een hapje wil eten met de Prins is carnavalszondagochtend welkom in de Veemarkt. Hier vindt het Brunchen met de Prins plaats, dit jaar op zondag in plaats van dinsdag. Hierbij zal ongetwijfeld een borrel genuttigd worden. ,,We gaan door met de promotie van Spinola, ons eigen kruidenbitter”, zegt Verhoef. Deze tegenhanger van het uit Kruikenstad afkomstige Schrobbelèr verscheen vorig jaar voor het eerst op de markt.

Volledig scherm Lucien Verhoef, voorzitter Stichting Kielegat. © Pix4Profs/Joyce van Belkom