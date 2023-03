Wat kunnen sportclubs doen om meer vrijwilligers te trekken?

Verplegend personeel ETZ leert om te gaan met agressie: ‘Laat je nooit manipule­ren’

TILBURG – Patiënten die vragen of de verpleegkundige even in bed komt liggen, bezoekers die schelden. Wie denkt dat personeel op de spoedeisende hulp alleen met het verlenen van zorg bezig is, heeft het mis. Daarom volgen ze trainingen om dit te kunnen sussen. ,,We zouden veel vaker moeten zeggen: dit pik ik niet, wegwezen hier.”