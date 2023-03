Wat maakt Cosplay zo bijzonder?

Cosplay is een vorm van kunst waarbij mensen zich dagelijks verkleden in een ander personage om zo een onbekende kant van zichzelf te tonen. Van Duijnhoven kwam er zes jaar geleden mee in aanraking en legt uit wat het voor haar zo bijzonder maakt. Het café wordt van 20.00 tot 21.00 uur gehouden in De Bunker aan de Sint Annastraat 60 in Gemert. De toegang is gratis.