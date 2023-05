Wat pakt moeder dit jaar uit (en wat wil ze eigenlijk het liefst)?

Heroes Den Bosch ziet Donar Groningen langszij komen in halve finale

Even leek het erop of Heroes Den Bosch wederom Donar Groningen in het vierde kwart kon achterhalen. Waar de Bosschenaren woensdag na een achterstand van tien punten nog wonnen, lukte dat vrijdagavond niet: 69-60. De stand in de best-of-five-serie is gelijk: 1-1.