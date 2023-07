Wat zijn de effecten van de nieuwe Albert Heijn en Aldi langs de A58?

Sportclub Uno Animo: bijna 100 en nog volop ambities en dromen

MIERLO - Ze hebben jonge leden van anderhalf jaar en senioren van in de negentig. Driehonderd in totaal die houden van sporten ‘op een gezellige manier.’ Gymnastiek- en turnvereniging Uno Animo in Mierlo, haalt er volgend jaar de honderd mee.