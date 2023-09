Wat zijn de regels bij het hervatten van Willem II - NAC dinsdag?

Deel van flatgebouw in Fijnaart ontruimd vanwege brand in berging

FIJNAART - In Fijnaart woedde maandagmiddag een brand in appartementencomplex Bellefleur aan de Brabantse Bellefleur. Die ontstond rond 14.00 uur in een koelkast in de berging. Een aantal flats in het gebouw werden niet veel later ontruimd vanwege de rookontwikkeling. De rest van de bewoners, voornamelijk senioren, kon binnenblijven.