Water stroomt uit plafond van de splinternieuwe Zwijsengarage Tilburg: ‘Bleef achter bij de bouw’

Juridische strijd om tien koeien in Riel nog steeds niet helemaal opgelost, buren weer bij de rechter

BREDA/GOIRLE - Een jarenlange juridische strijd om het houden van koeien in Riel is nog steeds niet voorbij. Buurman Daan Kosten vindt het onterecht dat de gemeente Goirle een dwangsom intrekt die in 2019 is opgelegd aan het echtpaar Van den Boer.