Waterscouting Mafeking verhuist toch niet naar de overkant: ‘Nieuwe plannen met Bergsche Battery’

Wereldge­meen­te maakte Loon op Zand duurzamer en is nog lang niet klaar: ‘Want het roer moét om’

KAATSHEUVEL - Watertappunten, plukfruit in het openbaar groen en afvalles op scholen. Wereldgemeente Loon op Zand werkt al tien jaar hard aan een duurzame gemeente en is nog lang niet klaar. ,,We moeten veel slimmer gaan bouwen.”