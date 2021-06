Weduwe krijgt gelijk: boom viel op haar fietsende man door fouten bij werkzaamheden

update Kat-en-muis-spel tussen politie en groep van ruim 200 mensen in Breda, horeca sluit loketten

24 april BREDA - De politie heeft zaterdagmiddag in de Bredase binnenstad een grote groep mensen weggestuurd. Zij hielden zich op bij de Haven zonder de coronamaatregelen in acht te nemen. Enkele uren later is de groep - na een korte rondreis door de stad - weer terug in die straat, die de politie aan beide kanten heeft geblokkeerd.