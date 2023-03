Weekendtips: 5 x dit staat er allemaal op de agenda in Breda

indebuurt.nlYes! Het is weer bijna weekend, tijd om even niet aan werk te denken en volop te genieten van je vrije dagen. We zetten wat leuke activiteiten voor je op een rijtje!

Open dag waterschap Brabantse Delta

Water: we gebruiken het elke dag. Maar wat gebeurt er eigenlijk met het water dat door het putje het riool in verdwijnt? Dat ontdek je op zaterdag 4 maart tijdens de open dag van waterschap Brabantse Delta.

Altijd al willen weten hoe afvalwater gezuiverd wordt? Volg dan een rondleiding. Bij het persstation in Bergen op Zoom zie je hoe indrukwekkende pompen het water van jouw huis naar de zuivering sluizen – en nog veel meer. Dat water wordt naar rioolwaterzuivering Nieuwveer in Breda gepompt, waar je vervolgens kunt kijken hoe het waterschap afvalwater zuivert en wat daar allemaal bij komt kijken.

Zowel de locatie in Bergen op Zoom als Breda is open van 11.00 tot 15.00 uur, de laatste rondleidingen starten tussen 14.00 en 14.30 uur. Het adres van de waterzuivering in Breda is Biezenstraat 7. Het persstation in Bergen op Zoom vind je aan de Binnenbandijk 5.

View this post on Instagram A post shared by Waterschap Brabantse Delta (@brabantsedelta)

Expositie van Uit je Dak!

De tweede editie van Uit je Dak! komt naar bibliotheek De Nieuwe Veste. De expositie start om 13.30 uur met een markt waar muzikanten, dichters en kunstenaars samenkomen om dak- en thuisloosheid een stem te geven.

Laat je verwonderen over wat je nog niet wist over Bredase inwoners zonder (t)huis. Geniet van een diversiteit aan muziek, een voordracht van stadsdichter Maurits Verhoef, wandel mee met de straattour en bekijk de werken van onder andere illustrator Toscanabanana, kunstenaar Richard van Poppel en woordkunstenaar Manouk de Weert. Check de site voor meer informatie.

WijnSpijs Wandeling Breda

Wil jij op een leuke manier restaurants van Breda ontdekken? Loop dan mee met de WijnSpijs Wandeling door Breda. Via de app kun je in je eigen tempo langs de deelnemende restaurants lopen voor een heerlijke culinaire ervaring. Scoor hier je ticket en laat je verrassen.

Dit zijn de deelnemende restaurants

Pinc Sale

Ben jij nog op zoek naar leuke kinder- of dameskleding? Neem dit weekend een kijkje bij PINC Sale in Breepark. Zoek je merkkleding met hoge korting? Tijdens de sample sales shop je merkkleding voor een leuk prijsje. De minimale korting is veertig tot vijftig procent op de meest nieuwe collecties. Ideaal om wat goedkoper merkkleding te halen.

View this post on Instagram A post shared by 𝘗𝘪𝘯𝘤𝘴𝘢𝘭𝘦 (@pincsale)

Formule 1 kijken + simulator bij Lawaaipapegaai

Het Formule 1-seizoen heeft twee maanden stilgelegen, maar op zondag 5 maart kunnen we eindelijk weer juichen voor Max verstappen. In de warmte van Bahrein trappen de F1-coureurs om 16.00 uur het nieuwe seizoen af.

Meerdere kroegen in Breda zenden de race uit, maar heb jij altijd wel eens willen weten hoe het is om in een formule 1-wagen te zitten? Dan kun je het beste naar Lawaaipapegaai gaan. Daar maak je gebruik van een simulator en kun je jouw raceskills testen.

View this post on Instagram A post shared by LAWAAIPAPEGAAI (@lawaaipapegaaibreda)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

