Weener XL uit Den Bosch ontbreekt bij Brabantse acties voor beter loon

Yasin (44) wil steenkoude en zeiknatte school niet uit: ‘Hier wonen is geen pretje, maar ik kom op voor mijn rech­ten’

ROOSENDAAL/BREDA - Het is er steenkoud, de muren zijn beschimmeld en regenwater sijpelt door het plafond. En toch wil Yasin Singin blijven wonen in het oude lokaal van het Kellebeek College in Roosendaal. De makelaar en gemeente proberen hem via de rechter eruit te zetten.