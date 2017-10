Weer gehaktballen met rattengif gevonden, maag hondje leeggepompt

De politie zegt op de hoogte te zijn van de giftige gehaktballen en vraagt bewoners voor meer informatie.



Het baasje van Pukkie was afgelopen zaterdag aan het wandelen met de hond toen hij zag dat er iets blauws in het bekje zat. ,,Hij heeft toen de mond van Pukkie opengedaan en alles eruit gehaald’’, vertelt Rian Bolders over de actie van haar man. ,,Ik vertrouwde het alleen niet, dus gingen we naar de dierenarts waar zijn maag werd leeggepompt. En daar zat dus nog gif in. Puur rattengif, volgens de dierenarts. Ze zei dat je daar bloedingen van kan krijgen en daar gaat een hond aan dood natuurlijk. Als mijn man het niet had gezien, had de vier maanden oude Pukkie het niet overleefd. Dit is al de vierde keer dit jaar, dat ik er van hoor!’’