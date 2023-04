Weer raak op truckersparking Terheijden: ‘5600 liter diesel gestolen’

Hele gewone plaatjes maakte Henri Berssen­brug­ge eigenlijk in Tilburg, maar was wel ‘zijn tijd ver voor­uit’

TILBURG - Fotograaf Henri Berssenbrugge - 150 jaar geleden geboren in Rotterdam - was zijn tijd ver vooruit toen hij in 1901 in Tilburg neerstreek. Dankzij hem hebben we nu een prachtig kijkje in het dagelijks leven van gewone mensen. ,,Zijn werk is voor ons heel waardevol en uniek.”