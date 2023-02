Weg met ‘overdaad’: in Oosterhout kan een op de tien verkeersborden weg

OOSTERHOUT - Alles bij elkaar staan er zo’n 12.500 verkeersborden in Oosterhout en zijn kerkdorpen. Een op de tien is misschien wel overbodig, denkt de gemeente. Tijd voor een inventarisatie, want het overzicht is nu onvoldoende.

‘Saneren’, ‘uitplaatsen’, het zijn zo van die ambtelijke termen die op de Oosterhoutse verkeersborden ook van toepassing zijn. Hoe dan ook, het gemeentebestuur heeft 50.000 euro vrijgemaakt om goed in kaart te gaan brengen welke borden precies binnen de gemeentegrenzen staan, welk doel ze dienen, of ze in het straatbeeld passen en of de verkeersveiligheid in de praktijk niet onbedoeld in het geding komt.

Bureau Inspectrum uit Velp gaat de komende tijd een databestand opstellen waaruit de gemeente gaat besluiten welke borden weggehaald kunnen worden. De verwachting is dat 10 procent, in de praktijk 1250 exemplaren, zouden kunnen verdwijnen.

Welke borden kunnen weg? Kent u verkeersborden in de gemeente Oosterhout die onveilig zijn, onnodig, verwarrend, het zicht belemmeren of anderszins overbodig? E-mail ons op oproep@bndestem.nl (eventueel met foto).

Het gaat niet alleen om verkeersveiligheid, maar ook om pecunia. Met het ‘saneren’ van een een tiende van het bordenbestand wordt op jaarbasis mogelijk tot 125.000 euro bespaard aan niet uit te geven onderhouds- en vervangingskosten.

Gestructureerd en veilig

De gemeente Oosterhout realiseert zich dat het gidsen van verkeersdeelnemers belangrijk is, maar ook dat een scherpe afweging past bij de vraag of een bord het juiste doel dient. Met name op plaatsen waar veel verkeersstromen samenkomen (auto’s, fietsers, voetgangers, zwaar verkeer) en de rijbaan-inrichting niet optimaal is, is het de vraag of borden het doel niet voorbijschieten. De inventarisatie die de gemeente Oosterhout laat uitvoeren, moet leiden tot een ‘gestructureerder, veiliger en rustiger straatbeeld.’

Enige tijd geleden vroeg VVD-raadslid Mathijs Raaijmakers in de Oosterhoutse gemeenteraad zich al af of aan de Warandelaan ieder aanwezig verkeersbord echt nodig is.