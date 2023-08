Wegdek Middenpeelweg wordt gerepareerd

75 jaar Jong Nederland in Heusden: ‘We groeven op kamp een eigen wc, de Hudo (houd uw darmen open)’

Hoe groot de band is van Jong Nederland met Heusden, bleek in 1990. Door een ontplofte gasfles werd het clubhuis verwoest. Bijna de hele gemeenschap kwam daarop in actie. Vier voorzitters blikken terug op 75 jaar Jong Nederland.