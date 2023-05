Weggegooid? De twee ‘verdwenen’ struikelstenen liggen alweer op zijn plek in Tilburg

School rouwt na familiedra­ma Et­ten-Leur: ‘Eva was ontzettend lief meisje dat erg gemist zal worden’

ETTEN-LEUR/BREDA - Het Kasteel, de school voor speciaal onderwijs in Breda waar het 9-jarige slachtoffer van het gezinsdrama in Etten-Leur leerling was, richt maandag na de meivakantie een plekje voor haar in. ,,Een niet te bevatten gebeurtenis”.