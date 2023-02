Welke hit zet dit jaar carnaval op zijn kop?

Man die voetganger doodreed op zebrapad in Tilburg hoort 7 jaar cel eisen: ‘Hij huurde bewust een Golf R8’

BREDA – De man die de 66-jarige Gerard doodreed op een zebrapad in de Besterdring in Tilburg zou zeven jaar cel moeten krijgen. Dat is de eis van de officier van justitie Christa de Pagter, die zegt dat er sprake is van opzet: doodslag.