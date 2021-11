Werken die vaccins nú al niet meer?! Viroloog en microbioloog Jean-Luc Murk legt uit

Giftig drugsafval direct in de Brabantse grond geloosd: ‘Alles wat hier in de bodem zit gaat dood’

Planken verstopt onder de bladeren, met daaronder een dikke witte laag en uit elkaar gevallen grond. Cocaïneresten, weet de expert van de politie op basis van de vieze geur. In een bos in Halsteren blijkt een tijdlang drugsafval rechtstreeks in de grond geloosd. De vrees is dat dit een populairdere methode wordt voor criminelen, die vele malen schadelijker is.

8:17