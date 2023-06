Werkgroep moet asielopvang in Deurne toetsen

Straat in Liempde mag 1 miljoen euro verdelen door winnend lot in loterij

LIEMPDE - Grote vreugde in de straat Nieuwe Erven in Liempde. Twaalf deelnemers van de Postcodeloterij mogen een miljoen verdelen. De winnende postcode telt vijftien loten, goed voor 66.666 euro per lot.