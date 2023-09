West-Brabant zucht onder de hitte: ‘Het is zo warm, iedereen gaat naar zee’

recensie Tragiek op het toneel: ’53 is een fraai, overdonde­rend openlucht­spek­ta­kel

BERGEN OP ZOOM - De Vierschaar brengt met ’53 een openluchtspel op de planken dat bij vlagen overdonderend is en het publiek meesleurt in de tragiek van de Watersnoodramp. In sommige scènes is de beeldtaal zo overheersend dat de toeschouwers het gevoel hebben zelf bij deze rampspoed aanwezig te zijn.