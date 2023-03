Wetering niet plat voordat er een nieuw plan ligt: verenigingen kunnen voorlopig blijven

Voorkeurs­wet Breeakker is volgens college geen opstapje naar gedwongen uitkoop en alles platgooien

SON EN BREUGEL - Met het voorkeursrecht wil de gemeente Son en Breugel meer regie krijgen in de Sonse wijk Breeakker. Geen voorschot nemen op gedwongen onteigening of het platgooien van de hele buurt, benadrukte wethouder Jelle de Jong. Al is niet iedereen daarvan overtuigd.