Wethouder Someren belooft om ouderen te informeren over hulp in huis, maar hij wil hij de meesten niet wijzer maken dan nodig

‘Plakkerige’ oude lindebomen kappen? Bewoners Schijndel­se straat zijn verdeeld

SCHIJNDEL – Moeten tientallen beeldbepalende lindebomen in de Deken Baersstraat in Schijndel worden gekapt omdat een aantal bewoners last heeft van luizenplak? Waarschijnlijk wel, zegt de gemeente. Niet doen, roepen tegenstanders, waaronder milieuvereniging Groene Hart.