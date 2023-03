Wethouder Van Burgsteden ziet hoogbouw in Veghel wel zitten

Brand Bochane treft vooral showroom met 70 auto’s, onduide­lijk of ze na roet- en rookschade nog verkocht kunnen worden

De brand dinsdagavond bij autogarage Bochane in Boxmeer is grotendeels beperkt gebleven tot de showroom. Hier stonden op het moment van de uitbraak zeventig auto’s van de merken Nissan en Renault. Daarvan is er niet één in de as gelegd, laat de brandweer weten. Wel is er veel rook-, roet- en waterschade.