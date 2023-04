Wie heeft in hemelsnaam dat ei gelegd, 75 miljoen jaar terug? Oertijdmuseum in Boxtel heeft nog hoop vragen

Voetbal Maasland Sambeek kan op adem komen, ook onder meer Hapse Boys en Juliana afgelast

VV Sambeek hoeft niet twee keer in actie te komen in vier dagen. De wedstrijd bij EWC’46 in Well van zondagmiddag is afgelast. De vierdeklasser won donderdag nog het inhaalduel van Stormvogels’28: 1-0.