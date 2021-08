Wie maakt de plek waar iemand vermoord is schoon? ‘Pijnlijk dat je het huis op deze manier moet aantreffen’

Natuurlijk wisten ze dat het geen prettig plaatje zou worden. Maar toch schrokken de nabestaanden van Peter Hovens van het beeld dat ze aantroffen in de kamer waar hij zijn laatste adem uitblies. De bloedspetters zaten nog op tafel. Even verderop was het bloed in het behang en in het zeil op de vloer getrokken. Het was er simpelweg niet meer uit te krijgen, zelfs niet door een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf dat door de politie was ingeschakeld.