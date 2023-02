Wieken molen Oisterwijk in rouwstand. De oudste vrijwilliger is overleden

In de rouwstand staan de wieken niet helemaal in het midden, maar iets naar rechts. Het is traditie om de wieken in deze positie te zetten bij het overlijden van een dierbare.

Bij de Kerkhovense molen werken zo’n zestig vrijwilligers, in de molen, in de bakkerij, in de moestuin. Johan Wolfs was de oudste, hij was vaak in de moestuin te vinden. Voor Johan Wolfs was de molen een vertrouwde plek. Hij had vele jaren een boerderij in Kerkhoven en keek uit op de molen.