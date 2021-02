Wielrenner (77) overlijdt bij botsing met vrachtauto in Veghel

De Graafschap-hoed van Bennie Jolink geveild voor 930 euro: ‘Een koopje’

24 januari HUMMELO/ VELDHOVEN - De blauwe hoed met De Graafschap-logo die Bennie Jolink droeg tijdens vele optredens met Normaal én bij tientallen thuiswedstrijden van de Superboeren, is verkocht. Tonnie en Theo Neggers uit Veldhoven zijn de nieuwe eigenaars, voor het lieve sommetje van 930 euro. ,,We zetten ’m onder een stolp in de woonkamer.”