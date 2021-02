Wielrenner overlijdt bij botsing met vrachtauto in Veghel

Miljoenen voor opkoop Brabantse boeren rondom kwetsbare natuurge­bie­den

10 december Veehouders die voor relatief veel stikstof in de Brabantse natuur zorgen, kunnen zich vanaf half januari inschrijven voor een opkoopregeling van de provincie. Het is in feite de eerste landelijke en écht structurele stap om uit de stikstofcrisis te komen.