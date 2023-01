Wilco van Wijk blijft in thuisbasis de Hazelaar te Rosmalen ongeslagen

Het werd 0-2 omdat Erwin Hens niet opgewassen bleek tegen Martien van der Spoel. In de Hazelaar vochten Wilco van Wijk en invaller Toine Dekkers een boeiend duel uit. Na 37-37 finishte de bezoeker als eerste dankzij een slotserie van 3. Voor Van Wijk resteerde de nastoot. Hij slaagde met vlag en wimpel en bleef zo in zijn zesde thuiswedstrijd zonder nederlaag. ‘’Thuis ongeslagen en op vreemde bodem eenmaal gelijk en de overige wedstrijden verloren’’, vertelt de 47-jarige uit Den Dungen. ‘’De Hazelaar is mijn trainingslocatie want ik heb thuis geen biljart. Ik word hier niet zo snel verrast en heb al drie tegenstanders die aan de Masters meededen verslagen. Vandaag was het moeizaam en wisselvallig. Soms heb ik moeite om me af te sluiten voor de omgeving en hoor ik alles. Over een paar weken vertrek ik naar de worldcup driebanden in Las Vegas.” Marc Celen en Leslie van Neyen waren na de pauze de mindere tegen het moyenne van 1.600 van respectievelijk Raimond Burgman en Jean van Erp. Van Erp scoorde 19 caramboles in de laatste 8 beurten.