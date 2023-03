Wilde achtervolging dwars door dorpen eindigt in Den Bosch: aanhouding en Range Rover fors beschadigd

Het gaat om een ‘gesignaleerd’ persoon, vertelt een woordvoerder van de politie. Waarvoor de verdachte gezocht wordt, is niet bekend. De achtervolging begon tussen 19.00 en 19.30 uur toen een ANPR-camera aansloeg op het kenteken van de bestuurder. Dat gebeurde vlak nadat hij in Limburg de Nederlandse grens over was gereden.

De politie schaalde groots op want de man zou erom bekend staan dat hij er vaker vandoor was gegaan. In totaal zo'n vijfentwintig politieauto's waren bij de actie betrokken, onder meer van de Landelijke Eenheid. Ook rukte een politiehelikopter uit. De Range Rover van de man liep onderweg aan beide kanten forse schade op. De achterbumper lag er in Den Bosch af. De auto is inmiddels afgevoerd.