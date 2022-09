Wilde politieachtervolging van bajesklant eindigt tegen boom in Tilburg: fietser duikt nét op tijd weg

Man (36) alsnog aangehou­den nadat hij jongetje korte tijd ontvoerde in busje Someren

SOMEREN - Een 36-jarige man is door de politie aangehouden in het onderzoek naar de ontvoering van een 6-jarig jongetje in Someren. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De jongen fietste op woensdag 11 mei een rondje en stapte daarna de bus van de man in. Daarna reden zij voor enkele minuten een rondje.

