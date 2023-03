Willem II komt net tekort tegen koploper PEC Zwolle

Willem II moest vrijdagavond z’n meerdere erkennen in PEC Zwolle. De koploper was de bovenliggende ploeg in Tilburg en ging efficiënt om met de kansen: 2-3.

Nadat de oud-Willem II-voorzitters Bert Schuerman en Pius Arts postuum tot erelid van de club waren benoemd, begonnen de Tricolores met Joshua Smits onder de lat en met Jeremy Bokila (in plaats van de geschorste Jizz Hornkamp) voorin aan de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

De Zwollenaren wonnen vorige week met 13-0 van FC Den Bosch en begonnen ook in Tilburg goed aan de wedstrijd. Nadat het al een paar keer net goed was afgelopen voor de Tricolores, was het in de twaalfde minuut wél raak. Een goede aanval over links werd door Haris Medunjanin verzilverd: 0-1.

Zwaar veld

Willem II, dat z’n zes voorgaande wedstrijden niet verloor, had het niet alleen lasig met de bezoekers, maar ook met het veld waarop de bal door hevige regenval niet overal goed rolde. Balverlies van Max Svensson leidde in de 25ste minuut de tweede tegentreffer in. Talis Velios werd - al dan niet buitenspel - diep gestuurd en kon alleen voor de doelman de hoek uitzoeken: 0-2.

Gesteund door het volle stadion gaf de thuisploeg zich nog niet gewonnen en deed al snel wat terug. Uit een corner kopte verdediger Erik Schouten in de 30ste minuut de 1-2 binnen.

Halverwege bleven Pol Llonch en de geblesseerd Ringo Meerveld in de kleedkamer achter. Zij werden vervangen door Jesse Bosch en Dani Mathieu. Toen dat in het eerste kwartier van de tweede helft geen doelgevaar opleverde, bracht trainer Reinier Robbemond ook nog Thijs Oosting (voor Max Svensson).

PEC Zwolle bleef net als in de eerste helft wat makkelijker voetballen dan WIllem II, dat wel streed voor elke bal. Veel kansen kreeg de thuisploeg echter niet. Aan de andere kant kwam PEC sporadisch in de buurt van het doel van Smits. Bijvoorbeeld toen invaller Kastaneer de bal van ruim zestien snoeihard op de bovenkant lat schoot.

Slotoffensief

Daarna zette Willem II aan voor een slotoffensief, waarbij Jeremy Bokila en Jesse Bosch dicht bij een treffer waren. De geljikmaker hing in de lucht, maar PEC gjng er met de drie punten vandoor. Tijdens een van de spaarzame counters in de tweede helft schoot Medunjanin tien minuten voor tijd de 1-3 achter Smits.

In de slotfase kwam Michael de Leeuw nog in de ploeg bij Willem II in een ultieme poging het tij nog te keren. In e 89ste minuut schoot hij de 2-3 binnen, maar aan vier minuten extra tijd had de thuisploeg niet genoeg om ook nog de gelijkmaker af te dwingen.

