Willem II ontslaat hoofdtrainer Reinier Robbemond: ‘Helaas zien we geen sportieve verbetering’

Negentien tips over vermoord Meisje van Teteringen bij politie gemeld, toch geen doorbraak

TETERINGEN - Negentien tips kreeg de politie de afgelopen tijd binnen over het Meisje van Teteringen, dat in december 1990 dood werd gevonden in het bos bij Teteringen. Eén daarvan werd uitgeplozen, maar zorgde niet voor een doorbraak in de zaak.