Willem II-trainer Robbemond: ‘Scheids gaat op drie, vier cruciale momenten in de fout’

Willem II-spits Jeremy Bokila, vagebond op voetbal­schoe­nen: ‘We leefden in angst, de rebellen liepen met wapens over straat’

Zijn eerste verhuizing veranderde zijn leven totaal: van het door een burgeroorlog verscheurde Congo naar de vredige Achterhoek. Maar dat bleek pas het begin van zijn wereldreis. Via België, Roemenië, Rusland, China, Turkije, Qatar en de Verenigde Staten is ‘backpacker op noppen’ Jeremy Bokila (34) neergestreken in Tilburg. Over leven in angst, dromen najagen en vreemde snuiters.