Willem II vindt vervanger voor Van den Berg en presenteert nieuwe trainer Onder-21

De Haan was hoofdtrainer bij meerdere amateurclubs én werkzaam in de jeugdopleiding van Fortuna Sittard (jeugdtrainer en later hoofdscout), PSV en RC Genk (jeugdtrainer). ,,Ik heb heel veel zin om te gaan beginnen", laat hij via de officiële kanalen weten. ,,Willem II heeft met betrekking tot talentontwikkeling van oudsher een goede reputatie. Dat willen we natuurlijk graag zo houden door onze talenten zo goed mogelijk voor te bereiden op dé stap van de jeugdopleiding naar eerste elftal.”