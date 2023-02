Willem II zonder Michael de Leeuw in Almelo, waar trainer Robbemond weer chaos wil creëren

Michael de Leeuw is ziek en ontbreekt daarom vrijdagavond in de uitwedstrijd van Willem II bij Heracles. Trainer Reinier Robbemond vroeg zijn spelers of ze in aanloop naar het duel in Almelo op kunstgras wilden trainen, maar daar kozen ze niet voor.

,,Ik laat dat aan de spelers”, stelde Robbemond aan de vooravond van de belangrijke uitwedstrijd vrijdagavond. ,,Het is ook maar de vraag of het zin heeft, want het ene kunstgrasveld is het andere niet. Bij ons op het jeugdcomplex liggen er twee die al onderling verschillen.”

De trainer hoopt dat zijn ploeg in Almelo de lijn kan doortrekken die de afgelopen drie (thuis)wedstrijden is ingezet voor wat betreft het aantal doelpogingen. Dat waren er in alle drie de duels meer dan twintig, veel meer in de wedstrijden die daaraan vooraf gingen. ,,Daar hebben we het vaak over”, aldus Robbemond. ,,Hoe meer je er in slaagt om chaos te creëren in en rond de zestien van de tegenstander, hoe groter de kans wordt dat je scoort.”

Hij verwijst naar de Champions League-wedstrijd van Bayern München tegen Paris Saint-Germain deze week. ,,Bayern wist Ramos uit de organisatie te trekken en kwam daardoor in een drie-tegen-twee-situatie voor de goal en meteen was het raak.”

Willem II komt al vaker dan voorheen in de buurt van het vijandelijke doel, maar de kwaliteit van de voorzetten kan beter, erkent Robbemond. ,,Maar ook al is die eerste voorzet niet goed, dan is het heel belangrijk wat je vervolgens doet. Zorg dat je goed aansluit en de tweede bal wint, dan komt er alsnog een kans.”

Hij is niet ontevreden met de progressie die zijn ploeg boekt. ,,Inclusief oefenduels hebben we zeven van onze laatste negen wedstrijden gewonnen. Maar het kan en moet echt nog wel beter. Zeker tegen Heracles. Die ploeg is enorm efficiënt bij het afmaken van kansen. Als je kijkt naar het aantal punten dat je zou mogen verwachten op basis van de kansen die je hebt gekregen, zouden Heracles en Willem II allebei ongeveer 40 punten moeten hebben. Maar dat is dus niet het geval.”

Behalve De Leeuw ontbreken ook Nick Doodeman, Thijs Oosting en Jesse Bosch in de wedstrijdselectie van Willem II vrijdagavond in Almelo. ,,Thijs gaat zaterdag weer meedoen bij de Onder 21", aldus Robbemond. ,,Minimaal een helft en misschien meer. Hij komt er er aan. En Jesse hoop ik volgende week weer bij de groep te hebben.”

Vermoedelijke opstelling Willem II: Lamprou; Owusu, Dammers, Verreth, Schouten, Woudenberg; Svensson, Llonch, Meerveld; Kabangu, Hornkamp.

