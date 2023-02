William Ketels prominente inwoner Maren-Kessel 2023

De Stad van Hendrik Kadmaeru­bun: ‘Tina Turner in Den Bosch, dat was een mooie tijd!’

DEN BOSCH - Hendrik Kadmaerubun was jarenlang welzijnswerker. Als vrijwilliger is hij nog altijd betrokken bij talloze organisaties in de stad. ,,Ik vind het vanzelfsprekend om kennis te delen.”